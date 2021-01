Tim Wellens: "Ik sta niet te springen om naar de Spelen te gaan"

Voor bondscoach Sven Vanthourenhout wordt het huiswerk voor de Spelen iets gemakkelijker. Tim Wellens geeft zelf aan dat Tokio ongelegen komt, in Rio 2016 was hij wel nog van de partij.

"Natuurlijk was het in Rio een geweldige ervaring met Greg Van Avermaet die kampioen werd. Maar ik sta eerlijk gezegd niet te springen om opnieuw naar de Spelen te gaan", zegt Wellens.

"Het is een heel moeilijke combinatie met de Tour en de wedstrijden die daarna nog komen. Tokio is een verre verplaatsing en er is de jetlag. Er zijn bovendien genoeg kandidaten, de plaatsen zijn duur."

"Het zal niet simpel zijn om geselecteerd te worden. Ik heb gewoon niet zo veel interesse om te gaan omdat het me slecht uitkomt, zo midden in het seizoen."

Het WK in Leuven in september kan Wellens wel bekoren. "Ik denk dat elke Belg in eigen land een WK wil rijden. We hebben een enorm grote kans op de regenboogtrui, zeker met Wout van Aert. Ik zie voor mezelf dan veeleer een dienende rol."