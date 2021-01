Nikolas Maes: "Ik voel nu al dat ploegleider echt iets voor mij is"

Nikolas Maes, die zijn beste jaren kende als helper van Tom Boonen en daarna Tiesj Benoot, is nog maar sinds eind oktober renner af. Maar intussen is hij al deeltijds aan de slag als ploegleider bij Lotto-Soudal. Na een profcarrière van 14 jaar begint de 34-jarige Maes aan zijn tweede leven. Sporza zocht hem op.

Nikolas Maes reist deze week de Lotto-Soudal-selectie achterna op stage in Spanje. Maar Sporza trof hem nog aan bij de Tiegemberg. Daar was hij niet aan het fietsen, maar wel aan het renoveren. Want hij heeft ook plannen voor projecten in die sector. "Ik ga rustig aan beginnen bij Lotto-Soudal”, zegt Maes. "De planning is al gemaakt. Vooral de eerste maanden van het seizoen worden heel druk. Want in het voorjaar wil ik er echt wel bij zijn." "De voorbije maand december was best al intensief. Als renner besef je niet altijd wat de ploegleiding allemaal doet, maar het is heel wat. Ik voel nu al dat het echt iets voor mij is."

"Samen met de ervaring van een Herman Frison bijvoorbeeld kan ik een meerwaarde zijn"

"Mijn job zal vooral op de jeugd georiënteerd zijn”, gaat Nikolas Maes voort. “Samen met de voorjaarsklassiekers. Het wordt wennen aan die nieuwe rol, maar het voordeel is dat ik iedereen ken. In combinatie met de ervaring van bijvoorbeeld een Herman Frison kan ik zeker een meerwaarde zijn." "Ik hoor natuurlijk nog regelmatig mijn ex-teamgenoten. Philippe Gilbert is bijvoorbeeld goed bezig. Dit eerste groepsmoment op stage is heel belangrijk." "Had je mij 2 jaar geleden gezegd dat ik nu al renner af zou zijn, dan had ik je voor gek verklaard. Maar het is natuurlijk een raar jaar geweest door corona. En ook in mijn privéleven zijn er zaken gebeurd die een invloed hadden." Maes verloor begin dit jaar zijn tweede zoontje vlak voor de geboorte. "Dat is iets dat slijt, maar nooit meer verdwijnt. Daar denken wij nog elke dag aan."

Jonge renners worden tegenwoordig veel vroeger opgepikt. Dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. Nikolas Maes

Maes heeft zijn gedwongen afscheid als renner intussen verteerd. "Op het moment zelf deed het pijn dat er geen plaats meer was voor mij in de ploeg," geeft hij toe. "Maar intussen kan ik het anders bekijken. En ik geef de ploegleiding geen ongelijk."

"Het wielrennen is aan het evolueren. Jeugd en winnaars, daar gaat het om. Die tussencategorie waar ik in zat, zal het steeds lastiger hebben."

"Jonge renners zijn steeds vroeger professioneel bezig. Toen ik prof werd, was dat nog heel anders. Jonge renners worden tegenwoordig veel vroeger opgepikt. Ze kunnen zo ook beter begeleid worden. Maar ze krijgen ook veel vroeger druk en ik denk niet dat dat bevorderlijk is voor een lange carrière. Het is een mes dat aan 2 kanten snijdt."

"We hebben bij Lotto zeker enkele goeie beloften voor de toekomst", vindt Maes. "Maar het vertrek van Stan Dewulf heeft wel pijn gedaan. Al speelden daar ook heel wat andere factoren."

"Ik geloof volop in het project van Lotto-Soudal"