Marc Brys in Extra Time: "Over 3 jaar kampioen worden met OHL"

"G5-club is een manco op mijn lijst van getrainde clubs"

"Stoort het je dat je nog nooit trainer was van een G5-club", vroeg Filip Joos OHL-coach Marc Brys in Extra Time.



"Dat is wel een manco", antwoordde Brys. "Maar ik heb zelf de beslissing genomen om dat niet te doen."

Met OH Leuven koestert Brys hoge ambities. "(Moederclub) Leicester is ons fantastische voorbeeld. Hun aanpak blijkt te renderen: een basis leggen en dan voortbouwen. Nu zitten wij in een fase waarin er in spelers kan worden geïnvesteerd."

"In een van de gesprekken met de presidenten van King Power (dat bij Leicester en OHL de plak zwaait) ging het erover dat er voor OHL een rol in Europa weggelegd is. Ik corrigeerde en zei: "In België." Maar ze bedoelden wel degelijk Europa", vertelt Brys.

Over hoeveel jaar wordt OHL kampioen? "Laat het ons op 3 jaar houden", antwoordt Brys.