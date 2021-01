Hoe vervang je Witsel? "Dendoncker is aangewezen, maar waarom niet met Rits of Vranckx?"

Als Axel Witsel het EK mist, dan zal dat een groot gemis zijn voor de nationale selectie, vindt ook analist Eddy Snelders: "Hij is een scharnierspeler: de motor, de aangever, de spelverlegger."

"Witsel speelt dikwijls anoniem, maar hij is de verbindingsman tussen de verdediging en de aanval. De Belgen moeten dikwijls geduldig bouwen en hij voelt dat heel goed aan. Hij weet waar de bal moet rollen."

"Hij heeft natuurlijk ook al kritiek gehad, want van nature is hij een meer aanvallende speler. Er wordt dikwijls gevraagd - ook door mij overigens - wat zijn nut is en waar zijn efficiënte is, maar hij is echt wel de verbindingsman."