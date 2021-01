Golfclub van Trump verliest organisatie major na rellen in het Capitool

President Donald Trump heeft de voorbije dagen de ene na de andere klap moeten incasseren en nu krijgt zijn ego ook van zijn favoriete sport een dreun. De Raad van Bestuur van de PGA of America heeft beslist om "de overeenkomst met Trump te beëindigen".

Normaal gezien had de Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey, het PGA Championship in 2022 mogen ontvangen. "Ons gevoel was dat we na de tragische gebeurtenissen van woensdag (de rellen in het Capitool, red) niet langer naar Bedminster konden gaan", zegt Seth Waugh, de CEO van de PGA of America. "De (imago)schade had onherstelbaar kunnen zijn. Daarom moesten we vertrekken."

De PGA of America had het contract met Trump National al in 2014 gesloten, nog voor Donald Trump zich kandidaat stelde voor het presidentschap. Eerder verloor de golfclub van Trump in Los Angeles al de organisatie van de PGA Grand Slam of Golf, na enkele sneren van de president naar Mexicanen.

De entourage van Trump liet in een statement al weten geschokt te zijn. "Dit is contractbreuk. We hadden al vele miljoenen geïnvesteerd in de organisatie van het PGA Championship."