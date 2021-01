Gezien in Europa: Kung Fu Zlatan, blije Messi junior, Haaland eert Witsel

Kung Fu Zlatan

Tegen Torino maakte Zlatan Ibrahimovic zijn rentree nadat hij enkele weken in de lappenmand gelegen had. Dat zijn dijbeenblessure intussen verleden tijd is en dat de Zweed op zijn 39e nog niets aan souplesse ingeboet heeft, demonstreerde hij in de opwarming.

Een flits van Hazard

Real Madrid moest op het bevroren veld van Osasuna vrede nemen met een scoreloos gelijkspel. Eden Hazard kreeg er voor het eerst sinds zijn terugkeer na een blessure een basisplaats, maar kon zijn stempel niet drukken. Toch liet hij met deze slimme pass een flits van zijn klasse zien.

Uitbundige Mateo Messi ziet zijn vader scoren

Terwijl Real Madrid het lastig had in Pamplona rolde rivaal Barcelona Granada op met 0-4. Een knappe vrije trap van Lionel Messi werd ook uitbundig gevierd ten huize Messi, waar zoon Mateo helemaal uit zijn dak ging.

Olympisch doelpunt van Messi's collega

Ook bij de tweede ploeg van Barcelona was de nummer 10 in vorm. De 21-jarige rechtsbuiten Alex Collado maakte 2 doelpunten tegen de buren van Badalona (4-0). Zijn corner ging rechtstreeks in doel.

Hartje van Adele voor zesdeklasser Chorley

In de Engelse beker hebben de amateurs van Chroley gestunt tegen tweedeklasser Derby County (2-0). Om de overwinning te vieren, zongen de spelers van de zesdeklasser uit volle borst "Someone Like You" van Adele. De Britse popzangeres gaf de voetballers een hartje.

Britse reality-ster speelt een rolletje tegen Leeds United

Premier League-club Leeds United moest dit weekend het FA Cup-toneel met schaamrood op de wangen verlaten na een 3-0-nederlaag tegen vierdeklasser Crawley Town. Bij de thuisploeg kreeg de 33-jarige Mark Wright in de slotfase nog enkele minuten. Wright is over het Kanaal een reality TV-ster dankzij het populaire programma The Only Way Is Essex. Dat net hij inviel werd door veel Britten dan ook gezien als de ultieme vernedering voor Leeds.

Lukaku kan redding van Roma-keeper niet geloven

In de Italiaanse topper tussen Roma en Inter moesten Romelu Lukaku en co vrede nemen met een 2-2-gelijkspel. Dat de Rode Duivel voor een keer eens niet kon scoren, was vooral de verdienste van Roma-keeper Pau Lopez. Die hield Lukaku in het begin van de match van een goal met een fantastische reflex.

Haaland denkt aan Witsel bij zijn goal

Dortmund won zaterdagavond de topper bij Leipzig, al was de zware blessure van Axel Witsel wel een domper. Erling Haaland stak de Rode Duivel een hart onder de riem door bij zijn doelpunt de typische Witsel-viering boven te halen.

Heerlijke aanval van Manchester City

In de FA Cup was Manchester City een maatje te groot voor Birmingham. Vooral de 2-0 van de thuisploeg was er eentje om in te lijsten: na een knappe combinatie schotelde Kevin De Bruyne Bernardo Silva een doelpunt voor, maar let vooral op het lepe balletje van Mahrez!

Heerlijke pass van Malen tegen Ajax