Gaat de Gouden Schoen voor vrouwen naar Tine De Caigny?

"Als ik een naam naar voren mag schuiven, kies ik voor Janice Cayman", stelt onze reporter in onze Gouden Schoen-special van De Tribune.

"Zij pikt haar doelpunten mee bij Champions League-winnaar Olympique Lyon. En ze heeft al jaren haar verdienste bij de nationale ploeg."



De winnares van de Gouden Schoen hoeft niet per se in België te voetballen. "Sneu", vindt Boudeweel. "Als je naar onze vrouwencompetitie kijkt, kom je snel bij Anderlecht uit. Paars-wit kan fantastische cijfers voorleggen in de Super League."



"Tessa Wullaert en Tine De Caigny zijn de exponenten van het succes. Vorig jaar won Wullaert voor Cayman en De Caigny."



"Waarom wint Tine De Caigny nu niet een keer? Ze is erg belangrijk geweest in de campagne van de Red Flames. Kijk maar naar haar doelpunten in de slotwedstrijd tegen Zwitserland."