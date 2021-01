Frank De Bleeckere: "De Ridder had rode kaart moeten krijgen tegen Club"

Club Brugge-coach Philippe Clement was gisteren kwaad toen Steve De Ridder te laat kwam met zijn tackle op Charles De Ketelaere.

De overtreding leek heel goed op die van Hans Vanaken op 2e kerstdag. Vanaken kreeg toen rood van scheidsrechter Nathan Verboomen. De Ridder kreeg gisteren een geel karton onder zijn neus geschoven van ref Bert Put.

Scheidsrechtersbaas Frank De Bleeckere volgt Clement. "Het referee department verwacht dat de scheidsrechter een rode kaart geeft voor de fout van STVV-speler De Ridder op Club Brugge-speler Charles De Ketelaere", vertelt De Bleeckere aan Eleven Sports.



"De Ridder raakt de Brugge-speler op de enkel met de studs en met een gestrekt been nadat hij de bal had willen recupereren in het midden van het terrein."

"Hij brengt daardoor de veiligheid van de tegenstander in gevaar. Ondanks de lage snelheid en intensiteit van het contact supportert het referee department een VAR-interventie (die er gisteren niet kwam)."