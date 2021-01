Flipkens heeft ligament in enkel gedeeltelijk gescheurd: "Melbourne is het doel"

Vrijdag kwam Kirsten Flipkens op het toernooi van Abu Dhabi slecht neer op haar linkerenkel. Ze werd daarbij gehinderd door een reclamepaneel.

Gisteren onderging ze een MRI-scan. "Naast enkele verrekkingen en een oedeem heb ik een gedeeltelijke scheuring (2e graad) in mijn ATFL-ligament, in mijn enkel", schrijft Flipkens op sociale media.

"Ik ben al begonnen met te revalideren hier in Abu Dhabi. Ik word behandeld door de kinesist en doe aan aquajogging."

"Het is niet het begin van het jaar dat ik in gedachten had na een prima voorbereiding, maar ik zal er alles aan doen om zo snel en goed mogelijk te herstellen. De Australian Open halen is het doel", besluit Flipkens. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 7 februari.