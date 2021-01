De Tribune: "Dost koos bewust voor Club Brugge omdat hij er dé man kan zijn"

Download de podcast van De Tribune

"Dost is een godsgeschenk voor Club Brugge"

Dertien minuten had Bas Dost nodig om zijn rekening in de Belgische hoogste klasse te openen. Geen toeval als je weet dat hij ook al scoorde bij zijn debuut voor Wolfsburg, Sporting en Frankfurt.

"Wat je koopt met Bas Dost zijn goals. Dat is een constante in zijn carrière", zei Bart Lagae. "Het is straf dat zo iemand voor Club Brugge kiest. Volgens mij is de reden daarvoor dat hij beseft dat hij het soort spits is waarbij de ploeg in dienst moet spelen van hem."

"Dat is ook wat Dost zei na de match (tegen STVV). Hij was blij dat Philippe Clement de andere spelers al gezegd had op welke manier ze Dost moesten aanspelen. Dat deden de spelers van Club ook."

"Bij Oranje - waar het geen succes werd voor Bas Dost - was het wel moeilijk om hem te bereiken in de zestienmeter. Dus ik denk dat Dost een heel bewuste keuze heeft gemaakt voor Club Brugge, omdat hij weet dat hij er de man kan zijn."