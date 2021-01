Beste Belg in buitenland? "Lukaku zal Courtois en De Bruyne van podium stoten"

"Ik heb Thibaut Courtois op 1 gezet", begint Peter Vandenbempt in onze podcast De Tribune. "Hij heeft als doelman met een matig team een van de grootste clubs ter wereld kampioen gemaakt."

"Dat vond ik dat net iets meer dan Romelu Lukaku. Al had ik hem ook als winnaar naar voren kunnen schuiven. Wat hij voor mekaar heeft gekregen in 2020 vind ik fenomenaal."





"Als voetballer heeft Lukaku zich enorm ontwikkeld. Zijn kracht heeft hij behouden. Nu koppelt hij daar ook meer en meer techniek aan."



"Alleen was er die finale van de Europa League. Wat een pech was dat. En in de Champions League liep of stond hij erg ongelukkig in de weg."





"Kevin De Bruyne eindigt op 3", gaat Vandenbempt voort. "Een onrechtvaardigheid voor de beste speler uit de Premier League, ik weet het, maar ik moet ze nu eenmaal rangschikken."