Bas Dost scoort altijd bij zijn debuut: "En dat na nog maar week training"

Bas Dost stond tegen STVV meteen in de basis bij Club Brugge en na 12 minuten had hij de bal al tegen de touwen gejaagd. "Na een fantastische voorzet van Charles (De Ketelaere)", vergeet Dost zijn ploegmaats niet.

"Ik zag de bal aankomen en wist meteen: de kans is groot dat die erin zit. Dat is iets wat ik kan en moet ik dan ook laten zien."

Dost werd al vaak betrokken in het spel. "We hebben er al veel op getraind en het is ook vaak benoemd. Ze hebben het goed opgepakt, want ik ben een paar keer in stelling. Ik ben tevreden, want we zijn nog maar een week in gang."

Door wat pijn aan zijn bovenbeen bleef Dost na de rust wel in de kleedkamer. "Wellicht omdat ik de voorbije dagen veel schietoefeningen gedaan heb." Toevallig speelde Club een veel belabberde 2e helft. "Dat zal met mij te maken hebben, ja", zegt Dost met een grijns.

"Nee, het belangrijkste is dat we hier met 3 punten vertrekken. Dit is het enige kunstgrasveld, dus dat hebben we al gehad."