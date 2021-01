Achillespeesblessure nekt Axel Witsel: "Speler is verrast dat er niemand achter hem staat"

Axel Witsel (31) gaat vandaag (late namiddag) onder het mes in ons land na zijn zware achillespeesblessure die hij zaterdag heeft opgelopen. Moet hij een kruis maken over het EK? "Zo'n blessure is zeer individueel. De revalidatie kan van patiënt tot patiënt 2 à 3 maanden variëren", legt kinesist David Bombeke uit.

Een achillespeesletsel heeft Axel Witsel zaterdag koud gepakt. "Het lijkt vaak onschuldig, want meestal is er geen tegenstander betrokken", legt David Bombeke uit. Bombeke werkte in het verleden samen met veel wielrenners en is nu aan de slag bij onder meer Club Brugge. "Je krijgt de blessure vaak bij het aanzetten. Het hoeft niet met een hoge snelheid te zijn." "Je ziet heel vaak dat een speler in zo'n geval over zijn schouder kijkt. Hij denkt dat hij aangetrapt is en is dan verrast dat er niemand achter hem staat. Zo voelt het dus voor de speler: alsof je een trap op je hiel krijgt. Maar dat is dus meestal niet het geval." "Je ziet zulke blessures heel vaak waar er heel veel sprong- en sprintbelasting is: bij sprintnummers, in het basketbal en in het voetbal."

"Een verhaal van belasting en belastbaarheid"

Een zweepslag, dat is de term die vaak gebruikt wordt om een blessure aan de achillespees te schetsen. David Bombeke: "Het kan gaan over een partieel scheurtje of over een totale ruptuur. Je hebt verschillende gradaties en die bepalen de revalidatie. Bij een volledige scheur is een operatie noodzakelijk." "Er is nog niet veel geweten over het ontstaan van zulke blessures. Overbelasting is een logische verklaring, maar ook leeftijd speelt een rol. Als je ouder wordt, gaat de kwaliteit van je peesweefsel achteruit. De pees wordt dan minder belastbaar."

