Wout van Aert na titel: "6 nachten amper geslapen, maar ik leef op wolk"

Begin deze week verwelkomde Wout van Aert (26) een eerste kindje in zijn leven: samen met zijn vrouw Sarah is hij de trotse ouder geworden van Georges.

"Ik onderschat deze titel niet"

De koers leek snel in de plooi te liggen voor Wout van Aert. "In het begin voelde ik me goed", legt hij uit. "Ik zat fris, ik reed agressief en kon snel een kloof slaan."

"Maar ik beschikte niet over de energie om die fel uit te diepen. Halfweg zat ik à bloc en werd het een cross op karakter. Het werd zaak om zo weinig mogelijk fouten te maken."

Met 4 nationale titels beent Van Aert Erik De Vlaeminck bij. "De trui leek al uitgedeeld voor de start, maar dit is toch het crossland bij uitstek. Daarom onderschat ik deze titel niet", reageert Van Aert.

"Op het WK ligt hij nog mijlenver voor", weet hij ook. De Vlaeminck heeft 7 keer de regenboogtrui veroverd.

Van Aert: "Eerst die 4e, die zit al weken in mijn hoofd. Vandaag was een goeie generale repetitie, want het WK-parcours in Oostende ligt me echt."

"Ik voel dat ik beter cross dan het voorbije seizoen. En ik kan nog groeien richting Oostende. Tot dan blijft de focus op het veldrijden liggen."

