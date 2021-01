VIDEO: Zo werd Wout van Aert Belgisch kampioen in het slijk van Meulebeke

Fase 1: Van Aert maakt een behoedzame start op de piste

Wout van Aert gaat goed van start, maar doet dat wel behoedzaam. Quinten Hermans pakt de kop, Van Aert duikt als vierde het veld in. De kersverse papa is bij de pinken. Ook Toon Aerts zit goed vooraan.

Fase 2: Michael Vanthourenhout verliest een pak seconden

Fase 3: Laurens Sweeck trekt ten aanval

Uittredend Belgisch kampioen Laurens Sweeck gaat goed door de zandbak en neemt de koppositie in. Hij trekt alles op een lint en dwingt zijn ploegmakkers Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt in het defensief. Van Aert komt stilaan onder stoom.

Fase 4: Van Aert pakt de kop over, Sweeck zit op zijn tandvlees

Wout van Aert komt aansluiten bij Laurens Sweeck, die het tempo van Wout niet kan volgen. Heeft Sweeck zichzelf opgeblazen in de openingsronde? Hij voelt de hete adem van Toon Aerts meteen in zijn nek. In de achtergrond is Michael Vanthourenhout aan een inhaalrace bezig. Eli Iserbyt stapt uit de koers.