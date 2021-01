Van den Brom: "Te veel zelfvertrouwen? Zolang ik hier trainer ben nooit"

"Totaal niet wat ik gewend ben van mijn team"

"Ik heb twee verschillende helften gezien van mijn team", opent Genk-coach Van den Brom na de 2-1-nederlaag tegen Kortrijk. "De eerste helft speelden we best goed, ondanks we een doelpunt tegen kregen. Ik denk dat we zelf drie of vier mogelijkheden kregen om meermaals te scoren."

"Dat hebben we nagelaten. We weten dat we veel kansen kunnen creëren, het maakt niet uit of we uit of thuis spelen. Dat hebben we ook gedaan de eerste helft. Maar de tweede helft was het bijna helemaal niets."

"Helemaal niets in balbezit, heel veel slechte keuzes, slechte passes. Totaal niet wat ik normaal gezien gewend ben van mijn team. Maar daarnaast hebben we ook niet goed verdedigd. Ik wou bijna zeggen slecht, maar ik houd het bij niet goed."

"We hebben de tegenstander sterker laten worden en ze hebben de goal gekregen, wat hen uiteindelijk de winst heeft opgeleverd. Als je ambities hebt om bovenin mee te willen blijven draaien, dan moet je beter voor de dag komen als team."

"Dat kunnen we onszelf verwijten. Het is vervelend, jammer en past ook niet in het beeld waarin we zaten. Maar op basis van de tweede helft verdienden we ook niet om te winnen."