Michel Wuyts: "Reken maar dat Van Aert nog beter zal zijn op het WK"

Het BK veldrijden in Meulebeke was er eentje waarbij de grote favorieten hun rol waarmaakten. Saai? Niet zo volgens Michel Wuyts: "Ik ben altijd tevreden als de waardeverhoudingen gerespecteerd worden."

Zowel Wout van Aert als Sanne Cant reed het grootste deel van de wedstrijd alleen op kop. Tot 2 keer toe kregen we een gelijkaardig wedstrijdverloop. De favoriet won, ook al kostte het moeite. "Vooral bij de mannen ging mijn hartslag naar het slot de hoogte in", blikt Michel Wuyts tevreden terug. "Stel dat Van Aert een technisch mankementje kreeg, dan had hij een groot probleem. Zijn voorsprong hing de hele tijd maar rond de 20 seconden." "Het beeld van de cross leek misschien vrij statisch, maar in zijn hoofd zal het toch een zware belasting geweest zijn. Hij moest blijven vechten tot het snot in zijn nek hing om dat gat te houden."

En nu excelleren op het WK?

De Belgische kampioen gaf na de cross toe dat hij door de geboorte van zijn zoontje Georges 6 nachten niet geslapen had.

“Van Aert heeft zich geëngageerd om mee het vaderschap uit te oefenen en zijn vrouw bij te staan. Dan is winnen met overmacht natuurlijk geen sinecure." "Enerzijds leef je op een wolk en kan je vrijer naar het BK toeleven. Anderzijds vermoeit je dat en word je ermee geconfronteerd zodra je van start gaat. Als mijn kleinzoontjes een dag of twee thuis zijn geweest bij mij, dan ben ik ook een halve dag choco."

"Als je dat allemaal bijeen legt, is deze zege toch fantastisch. Ik hoop dan ook dat Van Aert zijn stage kan afwerken in Spanje. En dat hij zich heel even kan onttrekken aan zijn vaderlijke verplichtingen. De stage is niet alleen goed om te trainen, maar ook om wat bij te slapen. Die stage heeft hij nodig om klaar te zijn voor het WK." "Ik denk dat Mathieu van der Poel vandaag met een zekere bewondering naar het lef van zijn rivaal gekeken zal hebben. Hij zal na vandaag ook weten dat hij excellent zal moeten zijn op het WK op het strand van Oostende. En Van Aert zal op het WK beter zijn dan vandaag."

Pauwels Sauzen zat in een wurggreep

Vooraf werd Michael Vanthourenhout tot de grote uitdager van Wout van Aert gerekend. Hij kwam in de eerste ronde vast te zitten op een schuine kant en verloor een halve minuut. Vanthourenhout werd uiteindelijk nog derde na Toon Aerts. Michel Wuyts: "Pauwels Sauzen zat in een wurggreep na een kwart ronde. Ze konden het ploegenspel niet spelen waardoor hun rendement niet evalueerbaar is. Vantourenhout was weliswaar uitstekend, maar hij moest aan een inhaalrace beginnen die op een bepaald moment ook stopte en waar je op het einde een prijs voor betaalt. Maar dat hij hier vandaag tweede had kunnen worden, dat lijkt me dan weer wel duidelijk."

"Een duel met Van Aert had ik niet verwacht. Het is toch wel duidelijk dat er een klasseverschil is. In de meest normale omstandigheden had ik het verschil groter verwacht."

"Op een bepaald moment ging uittredend kampioen Laurens Sweeck ronddraaien met Toon Aerts. Daar kan je je van afvragen of hij dat wel moest doen. Maar het is niet evident om het ploegenspel te spelen in een kampioenschap. Als je je nog goed voelt, ga je niet noodzakelijk de kaart van de achterophollende ploegmaat trekken.

"Ik kan me indenken dat er nagekaart zal worden, zeker na de steun die Sweeck vorig jaar in Antwerpen kreeg toen hij er kampioen werd op het strand van Sint-Anneke. Ik hoop in elk geval dat ze bij Pauwels Sauzen hun gezond verstand gebruiken. In dat opzicht is het niet slim dat ploegleider Gianni Meersman op antenne zei dat Sweeck te veel op kop rijdt. Binnen een ploeg zal dat niet geapprecieerd worden."

Op de knieën voor Lotte Kopecky

Bij de vrouwen kwam de spankracht vooral van de druk die Lotte Kopecky een hele cross lang bleef uitoefenen op Sanne Cant. Kopecky maakte zoveel indruk dat er meteen werd gevraagd of ze niet naar het WK moet gaan. "Er was een moment in de race dat ik dacht dat ze er naartoe

zou rijden", zegt Michel Wuyts. "Toen ik zag dat ze de obstakels meester geraakte en ze tot op 8 seconden kwam, wist ik dat de druk zou blijven. Lotte Kopecky is geen treezebees, het is een reusachtig sterk karakter."

