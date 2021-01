Kopecky naar WK? "Ben vrij dat weekend, maar ik sta voor belangrijk jaar"

Kopecky was tevreden met haar zilveren medaille op het BK. "Het ging redelijk goed. Ik had gehoopt om Cant het vuur aan de schenen te kunnen leggen en het is mooi dat ik weerwerk heb kunnen bieden."

Kopecky trekt nu op stage met haar wegploeg, is het WK in Oostende op 30 januari dan uitgesloten? "Ik ben beschikbaar dat weekend", gaf Kopecky toe.

"Ik zou wel willen rijden, maar ik weet niet of het mogelijk is. Ik ben ook nog niet in topvorm, want ik piek naar de voorjaarskoersen. En de Olympische Spelen zijn mijn hoofddoel. Ik sta dus voor een belangrijk jaar."

Bondscoach Sven Vanthourenhout zat in de studio en begreep het dilemma van Kopecky. "Ik mag 7 rensters meenemen, dus natuurlijk zou ik haar selecteren, anders doe ik mijn job niet goed", zei hij.

"Maar er zijn andere factoren die spelen: haar ploeg, haar voorbereiding op het wegseizoen, de combinatie met het baanwielrennen in dit olympische jaar, ... We hebben er al over gesproken en dat zal volgende week opnieuw gebeuren."

Wat vertelt Kopecky aan de bondscoach: wil ze mee? "Ze crost heel graag, ik denk dat dat een duidelijk antwoord is", lachte Vanthourenhout.

"Ik zou graag hebben dat ze start, maar we moeten haar ook beschermen. De puzzel moet in elkaar vallen."