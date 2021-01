Froome spreekt voor het eerst bij ISN: "Nieuw project werkt verjongend"

"Dat ik op dit moment in mijn carrière van team verander, geeft me zoveel meer mentale motivatie en stimulatie. Dit is een totale verandering: het is een heel nieuw hoofdstuk, een heel nieuw project met heel veel potentieel. Dit voelt heel "verjongend" aan voor mij."

"Ik ben nu op de leeftijd van 35 gekomen en ik sta er weer na een zware blessure (meerdere breuken in de aanloop naar de Tour 2019, red). Na 11 seizoenen bij dezelfde ploeg voelde een deel van mij ook dat het elk jaar bijna copy-pasten was."

Adams is een steenrijke Israëlisch-Canadese zakenman van 62, die grote ambities heeft met ISN. Froome: "Er was meteen een klik. Zijn passie was duidelijk. Uit onze discussies bleek dat mijn engagement voor ISN niet 1 of 2 jaar zou zijn, maar een tot het einde van mijn carrière en mogelijk nog verder."

Na 11 succesvolle jaren bij Team Sky (later Team Ineos) maakte Chris Froome een veelbesproken transfer. "Het was een grote beslissing om naar ISN te gaan. Mijn ex-teammaat Kjell Carlström, nu algemeen manager van ISN, nam contact op en het duurde niet lang voor er een gesprek volgde met teameigenaar Sylvan Adams."

"In Californië hard gewerkt aan zwakke plekken en instabiliteit"

Froome is momenteel niet mee op de teamstage in Spanje, maar trok eind vorig jaar naar Californië in de VS om het seizoen voor te bereiden. "Het weer is hier veel beter dan in Europa, ik kon lange uren maken op de weg."

Maar belangrijker nog was dat hij er hard kon werken in het Red Bull High Performance Center in Santa Monica. "Ik heb deze winter enorm gefocust op de zwakke plekken en instabiliteit die er nog was na mijn zware blessure. Ik ben dan ook erg optimistisch voor het seizoen dat eraankomt."