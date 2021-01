Felipe Orts verlengt Spaanse veldrittitel, romantiek in de Zwitserse sneeuw

Niet enkel in België werd gestreden om de nationale veldrittitel, ook ik het buitenland werden er kampioenentruien uitgereikt. In Spanje verlengde Felipe Orts zijn titel, Kata Blanka Vas won in Hongarije, Arzuffi doorbrak de Lechner-hegemonie in Italië en in Zwitserland kregen we zowaar een kampioenenkoppel.