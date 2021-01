De grappigste rode kaart? Die krijg je als je de scheidsrechter optilt

Nevers stond met 30-25 voor op het veld van Beziers toen de scheidsrechter in de slotminuten nog in het voordeel blies van de uitploeg. De zege voor Nevers was binnen, alle spelers gingen aan het vieren.

Alleen deed Josaia Raisuqe dat net iets te nadrukkelijk. Hij tilde de scheidsrechter Laurent Millotte op en stak hem hoog in de lucht. Toen die even later bekomen was, aarzelde hij niet om een rode kaart te trekken.

De coach van Nevers was helemaal niet blij: "Dit is ontoelaatbaar. Josaia zal sowieso gestraft worden door de disciplinaire commissie, maar ook ik zal hem tot de orde roepen."