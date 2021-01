Dakar-rally rouwt om Hubert Auriol, ex-laureaat motor/auto en ex-koersdirecteur

Auriol werd op 7 juni 1952 geboren in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, wat hem later de bijnaam "de Afrikaan" opleverde. Hij was een avonturier pur sang. Van 1979 tot 1994 nam hij deel aan de eerste 16 edities van Parijs-Dakar.

Dat deed Auriol 9 keer als motorrijder en 7 keer met een auto. Hij werd de eerste die de rally zowel met een motor (in 1981 en 1983 met een BMW), als met een auto (in 1992 met een Mitsubishi) won. Dat gebeurt niet zo vaak: enkel Stéphane Peterhansel en Nani Roma deden hem dat na. Die 2 veteranen rijden trouwens nu ook nog mee, respectievelijk als 1e en 5e bij de auto's.

In 1995 werd Auriol directeur van de monsterrally, die functie behield hij tot 2004. Vijf jaar later, nadat de Dakar 2008 wegens terreurdreiging was afgelast, zette de 5-voudige winnaar van de Wereldbeker rally-raid de Africa Eco Race op de rails. Aan die rally nam hij zelf nog meerdere keren deel, met de Belg Jean-Paul Forthomme als corijder.

In Frankrijk groeide Auriol uit tot een televisiepersoonlijkheid als presentator van de populaire realityshow Koh-Lanta. Auriol was een rasavonturier. In 1987 vloog hij met 3 anderen in een propellervliegtuigje de wereld rond in iets meer dan 88 uur, nog altijd een wereldrecord.

Hij vocht al lang tegen een cardio-vasculaire aandoening. Die werd hem vandaag fataal. (lees voort onder foto)