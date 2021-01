Courtois en Hazard kunnen door een sneeuwstorm niet naar huis

Vandaag hebben de Real-spelers in Pamplona de niet zo aangename boodschap gekregen dat het onmogelijk is om terug te keren naar Madrid.

Het team besloot dan maar om meteen door te vliegen naar Malaga, waar de landskampioen donderdag Bilbao ontmoet in de halve finale van de Spaanse supercup.

De sneeuwstorm "Filomena", die delen van Spanje in zijn greep heeft, is de boosdoener. Door de sneeuw zaten de spelers en technische staf van Real vrijdag al meerdere uren vast in hun vliegtuig.



Bovendien moesten ze de volgende dag wachten op een sneeuwruimer, zodat ze met de bus naar het stadion van Osasuna in Pamplona konden rijden.

Real-coach Zinédine Zidane was overigens erg boos na de partij. Hij was er niet over te spreken dat de match in Osasuna niet uitgesteld werd: "Natuurlijk moest dat. We speelden omdat we moesten, maar in die omstandigheden kan je gewoon geen voetbalmatch zien."



Thibaut Courtois viel zijn coach bij in zijn kritiek op La Liga: "We worden gebruikt voor de show. Ik denk niet dat het veilig was om te reizen en nu kunnen we niet terug. We zijn mensen, geen poppen die altijd maar moeten spelen."