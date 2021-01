Clement over fout De Ridder: "Hans zal gek geworden zijn voor zijn tv"

Op tweede kerstdag kreeg Hans Vanaken voor het eerst in jaren een rode kaart onder zijn neus geschoven. De topspeler van Club Brugge was op de enkel van zijn tegenstander beland (en kreeg het daarna aan de stok met de arbitrage).

Steve De Ridder beging een gelijkaardige fout in STVV - Club Brugge. In een duel met Charles De Ketelaere ging hij op zijn enkel staan. Deze keer bleef het bij een gele kaart, ook de VAR greep niet in.

Dat begreep Philippe Clement niet. "Ze hebben na de schorsing van Vanaken gezegd dat dit de komende weken en maanden de regel zou zijn", zei de coach van Club Brugge na de wedstrijd.

"Ik denk dat Hans op dat moment gek werd voor zijn televisie. Als dat voor ons rood is, moet dat op alle velden zo zijn. Op dat vlak is er nog werk aan de winkel.”