Bizar: Ronde van Polen in eigen land uitgeroepen tot event van het jaar

Begin augustus ging het helemaal mis tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen. Tijdens de sprint week Dylan Groenewegen af van zijn lijn waardoor landgenoot Fabio Jakobsen zwaar ten val kwam. De 24-jarige wielrenner werd enkele dagen in coma gehouden in het ziekenhuis en is nog altijd aan het revalideren.

De Internationale Wielerunie UCI legde Groenewegen een schorsing van negen maanden op voor zijn actie, maar ook de organisatie van de Ronde van Polen gaat niet vrijuit. Zo zou de omheining niet in orde zijn geweest en is er al jaren kritiek op de finish in dalende lijn.

De Ronde van Polen kwam dus vaak negatief in het nieuws, maar dat was de mensen van het Poolse sportgala blijkbaar niet zo opgevallen. De wielerwedstrijd werd uitgeroepen tot sportevenement van het jaar. "Een hele eer na een heel moeilijk jaar", schrijft de organisatie.