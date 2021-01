Zidane woedend dat match niet werd uitgesteld: "Dit was geen voetbal"

Door de zware sneeuwval in Spanje hadden de spelers van Real Madrid 4 uur vastgezeten in het vliegtuig vooraleer de piloot kon opstijgen. Het resultaat - een 0-0-gelijkspel op een besneeuwd veld - was dan ook niet naar de zin van Zidane.

"We hebben gedaan wat we konden doen op dit veld, maar dit was geen voetbalmatch", zei Zidane achteraf. "De omstandigheden waren veel te moeilijk om te spelen."

"We hebben gespeeld, omdat we moesten spelen. Maar in deze omstandigheden krijg je zo'n wedstrijd te zien. Hier kon je gewoon geen voetbalwedstrijd zien."

"Of de wedstrijd uitgesteld had moeten worden? Overduidelijk wel", besloot Zidane. "We zullen dit zo snel mogelijk vergeten en ons focussen op de volgende wedstrijd."