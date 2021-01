Vrees voor zware blessure Witsel: "Hij voelde iets aan achillespees"

Op het eerst zicht leek er niet veel aan de hand, toen Witsel op de grond viel. Het leek of hij wegschoof of even door zijn enkel ging, toen hij naar de bal wou lopen. Maar ietwat radeloos bleef Witsel op de grond liggen. Hij leek niet te begrijpen wat er hem overkomen was.

Uit de vertraagde herhaling van de tv-beelden was duidelijk een knap te zien ter hoogte van zijn kuitspieren. Dat samen met de onbeweeglijke voet deed Play Sports-commentator Filip Joos vermoeden dat het om een achillespeesblessure zou kunnen gaan. "Maar laten we hopen dat het meevalt."

Na de match bevestigde coach Edin Terzic evenwel het gevreesde vermoeden: "Axel voelde iets in zijn achillespees. We moeten nog wachten op de juiste diagnose. We hopen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te hebben. Hopelijk zijn we Axel niet lang kwijt.

Een ernstig achillespeesletsel zou betekenen dat Witsel een kruis mag maken over het EK komende zomer. Uitsluitsel zal er pas de komende uren of dagen zijn.