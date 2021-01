VIDEO: Ontketende Stephen Curry loodst Warriors voorbij LA Clippers

Stephen Curry loodst Warriors voorbij Clippers

Om het risico op coronabesmettingen te beperken, zijn er dit NBA-seizoen 25 procent minder verplaatsingen. Er wordt onder meer gekozen voor back-to-back-wedstrijden. Daardoor keken de Golden State Warriors en de LA Clippers elkaar twee keer in drie dagen tijd in de ogen in het Chase Center in San Francisco (Californië). Sterspeler Stephen Curry loodste de Warriors met 38 punten en 11 assists naar de zege. Nochtans leidden de Clippers met 51-65 bij de rust, maar de thuisploeg wist dankzij een ontketende Curry het tij nog te keren hoewel de bezoekers laat in het derde quarter nog een voorsprong van 21 punten hadden. In het laatste quarter hadden de Warriors met 34-18 duidelijk de beste eindsprint. Bij de Clippers waren Paul George en Kawhi Leonard goed voor respectievelijk 25 en 24 punten.

LA Lakers met nodige moeite tegen Chicago

Titelverdediger LA Lakers kreeg de zege niet cadeau tegen Chicago: 117-115. De Lakers konden opnieuw rekenen op LeBron James, die goed was voor 28 punten, 7 rebounds en 7 assists. Bij de Bulls was Zach LaVine (38 ptn) erg trefzeker. In de Western Conference nemen de Lakers de koppositie over van Phoenix, dat na verlengingen met 110-105 onderuit ging bij Detroit. De Pistons hebben de zege in grote mate te danken aan Jerami Grant (31 ptn).

Eerste thuisnederlaag Milwaukee

In de Eastern Conference verloren de New York Knicks met 89-101 van Oklahoma City. Utah haalde het verder met 118-131 bij Milwaukee. Het is de eerste thuisnederlaag van het seizoen voor de Bucks van tweevoudig MVP Giannis Antetokounmpo, vrijdagnacht goed voor 35 punten.

De voorlopige stand

Alle uitslagen van vrijdagnacht