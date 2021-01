VIDEO: Akelige crash van Amerikaanse skiër tijdens reuzenslalom in Zwitserland

Het was een akelig moment in Zwitserland toen Tommy Ford roerloos bleef liggen. De 31-jarige Amerikaan kwam zwaar ten val en werd lang op de piste verzorgd.

Hulpverleners brachten hem vervolgens met een slee tot bij een helikopter, zoals op tv-beelden te zien was. Over de toestand van Ford is nog geen informatie beschikbaar. De wereldbekermanche werd een halfuur onderbroken.



Volgens Zwitserse media was Ford in staat om met de dokters te praten. "Tommy Ford is bij bewustzijn en is voor verder onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis", bevestigde de Amerikaanse skifederatie op Twitter.