Sven Vandenbroeck treedt in voetsporen van Walter Meeuws als coach van Rabat

Vandenbroeck is gekend om zijn successen op het Afrikaanse continent. Als assistent van Hugo Broos bezorgde hij Kameroen in 2017 de Afrika Cup.

Dat leverde hem een job op als bondscoach van Zambia, maar hij kon het land niet plaatsen voor de Afrikaanse landenbeker van 2019. Exit Vandenbroeck.

Hij belandde voor het seizoen 2019-2020 in Tanzania en won met Simba SC alle prijzen: titel, beker en supercup. Enkele dagen geleden kon hij zich met de Tanzaniaanse club kwalificeren voor de groepsfase van de Afrikaanse Champions League.

Maar nog geen 24 uur later stopte hij de samenwerking voor wat vandaag blijkt een nieuwe uitdaging bij het hoger aangeschreven FAR Rabat. Simba betreurt het afscheid, maar bedankte Vandenbroeck enorm voor zijn succesvolle werk. "Hij zal altijd tot de Simba-familie behoren."

FAR Rabat miste zijn seizoensbegin met 5 punten uit 5 matchen, waardoor de 12-voudige Marokkaanse kampioen coach Abdarrahim Talib buiten de deur zette.

Vandenbroeck is de 3e Belgische trainer voor FAR Rabat na Henri Depireux (1997-1998) en Walter Meeuws (2009-2010). Die laatste won in 2010 de Marokkaanse beker.