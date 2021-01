Ongeluk blijft Eduard Prades achtervolgen: nu drie maanden out na ski-ongeval

De 33-jarige Prades verliet onlangs Movistar voor Nippo Delko One Provence, dat het nieuws bekendmaakte.

Hij heeft acht profzeges op zijn palmares staan, waaronder de eindzege in de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Turkije in 2018 en de de eindwinst in de Ronde van Aragon een jaar later.

In de afgelopen Ronde van Polen brak Prades ook een van zijn halswervels. De Spanjaard zat in de slipstream van Groenewegen en Jakobsen en kwam er pijnlijk ten val.