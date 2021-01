Officieel: Hirschi trekt naar UAE Team Emirates: "We delen dezelfde doelen"

"We delen dezelfde aanpak en doelen"

Dinsdag maakte Team DSM (voordien Team Sunweb) bekend dat Marc Hirschi het team per direct zou verlaten. De reden werd niet meegedeeld.

De geruchtenmolen deed al meteen volop zijn werk, de nieuwe bestemming van de Zwitser zou UAE Team Emirates worden. En dat heeft het team nu ook bekendgemaakt.

Met de komst van Hirschi heeft UAE een echte kopman in huis voor de komende drie seizoenen en maakt het zijn selectie voor 2021 compleet.

"Eerst en vooral wil ik Team DSM bedanken voor alles wat ze voor mij hebben gedaan de afgelopen drie jaren", zegt Hirschi. "Maar nu ben ik gelukkig dat ik kan zeggen dat ik voor UAE Team Emirates zal koersen."

"Ik kijk er erg naar uit. We delen dezelfde aanpak en doelen. UAE is een team dat in de juiste richting evolueert en de laatste jaren aan het groeien is."

Hirschi zal aansluiten tijdens de stage van het team in de Emiraten. "Het is de eerste keer dat ik hier kom, ik kijk ernaar uit om het land te verkennen."

Hirschi brak het voorbije seizoen door met winst in de Waalse Pijl en een etappezege in de Tour de France. De Zwitser eindigde in de Ronde van Frankrijk nog tweemaal op het podium van een etappe en kreeg in Parijs ook de prijs voor de superstrijdlust.

Na de Tour pakte hij brons op het WK op de weg, na Julian Alaphilippe en Wout van Aert. In Luik-Bastenaken-Luik werd de voormalige beloftewereldkampioen tweede na een tumultueuze sprint. In Zwitserland werd hij vorige week verkozen tot Wielrenner van het Jaar