Maaseik smeert Roeselare de eerste competitienederlaag aan

Roeselare wil maar wat graag weer aanknopen met een titel, dat is van 2017 geleden. In 2018 en 2019 was Maaseik de beste, in 2020 kreeg de competitie door corona geen beslag, Aalst stond 1e op het moment van stopzetten.

Roeselare leek die ambitie aanvankelijk ook kracht bij te zetten in Limburg. Na een spannende eerste set (26-28) zag het er in set 2 bij 17-20 ook goed uit. Met dank aan een uitstekende Verhanneman.

Maar de inbreng van de immer enthousiaste Maan, die in set 1 naast het veld bleef, en de linkshandige hoofdaanvaller Jolan Cox draaiden de rollen nog om in het voordeel van Maaseik: van 20-20 naar 25-21.

Maaseik was vertrokken en raakte volledig onder stoom in de volgende 2 sets. Het middencompartiment speelde fantastisch, Roeselare onderging de wet van de sterkste. In set 3 ging het van 15-8 naar 25-18, in set 4 ging het over 16-9 naar 25-21.

Maaseik pakte een verdiende overwinning en komt naast Roeselare mee aan de leiding met 11 gespeelde duels.



In de strijd om de belangrijke 4e plaats (de top 4 speelt play-offs) deed Aalst thuis een slechte zaak tegen concurrent Haasrode-Leuven. Het verloor met 2-3 en telt nu als 4e nog maar 1 puntje voorsprong op Leuven. Ze moeten allebei nog 2 keer spelen: Haasrode ontvangt thuis nog Maaseik, Aalst moet naar Roeselare.