Kopecky voor BK: "Als ze me er eerste twee ronden niet afrijden, mogen ze hun tenen uitkuisen"

"De druk ligt bij Sanne, Laura of Alicia"

Dit veldritseizoen zagen we Lotte Kopecky geregeld het veld induiken. Niet om zomaar een bijrol te spelen, maar de Belgische kampioene op de weg reed ook enkele mooie resultaten bij elkaar. Al voelt ze zelf geen druk.

"Ook op de weg rijd ik graag in de regen", zegt Kopecky in een gesprek met Sporza. "Maar het is totaal niet prestatiegericht in het veld voor mij momenteel. Op de weg of de piste wordt er altijd verwacht dat je podium rijdt, of zelfs wint."

"Nu kan ik gewoon crossen en sta ik aan de start zonder favorietenrol, dat is echt geweldig. Als ik een tiende plek rijd, heb ik fantastisch goed gereden, is dat een twintigste plek, ligt niemand er van wakker. Ikzelf ook niet."

"De druk ligt bij Sanne Cant, Alicia Franck en Laura Verdonschot. Mocht ik als vierde eindigen, zal ik niet wenen. Maar ik merkte de afgelopen wedstrijden, ook tijdens de wereldbekers, dat ik bij de betere Belgen behoorde. Dat biedt wel perspectieven voor een podiumplek."

"Het is geen doel, maar ik ben er wel mee bezig. Als ze me er de eerste twee ronden niet afrijden, mogen ze hun tenen uitkuisen", is Kopecky toch strijdvaardig.