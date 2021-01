Handballers zitten al maanden stil: "Hopelijk mogen we op z'n minst weer trainen"

De BeNe-League ligt stil, de nationale competitie ligt stil en de nationale ploeg stelde al 4 kwalificatieduels voor het EK uit, terwijl de tegenstanders wel speelden.

"Momenteel hebben we geen uitzicht", vertelt Bocholt-coach Bart Lenders aan Sporza. "Ik hoop dat de federaties snel actie ondernemen om de handballers op z'n minst weer aan het trainen te krijgen. Zeker voor onze internationals lijkt me dat een must."

"De Nederlandse clubs zijn alleszins opnieuw begonnen. Dankzij de sneltesten trainen ze weer."

"Het is lastig", beaamt international Quinten Colman. "Van maart tot in augustus heb ik individueel getraind, daarna even met de ploeg, maar nu liggen we weer maanden stil. Dan is het erg moeilijk om gemotiveerd te blijven."

"Normaal gezien trainen we 4 keer per week en spelen we 1 wedstrijd. Nu is dat niks. Ik probeer mijn conditie te onderhouden, maar de intensiteit ligt sowieso lager."