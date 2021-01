Caleb Ewan wijst voorstel sprintvakken categoriek af: "Slechtste idee ooit"

"Natuurlijk, als er opties bestaan om een omheining of andere dingen veiliger te maken, moet daar wel voor gekozen worden. Maar als je in het hek belandt, is het wel door een ander."

"Kijk, of je nu sprint op een baan van tien meter breed of van drie meter, het zal altijd gevaarlijk zijn", gaat de Australische sprinter van Lotto-Soudal voort. "Je weet waar je aan begint als je sprinter wordt. Meestal maken de sprinters het net zelf gevaarlijk en veroorzaken zij zelf de valpartijen. Ik vrees een andere renner meer dan gelijk welk hek langs de weg."

Oud-sprinter Theo Bos heeft een maand geleden enkele ideeën gelanceerd om de finish veiliger te maken in het wielrennen. Hij kwam met het voorstel om sprintvakken te gebruiken.

"Touretappe kan nog saaier worden met sprintvakken"

Natuurlijk mag je niet van je lijn afwijken. Dat weet Caleb Ewan zelf ook.

"Elke sprinter doet dat wel eens", geeft hij toe. "Niemand is daar vrij van, maar iemand in een hek duwen is een andere zaak, dat gaat te ver."

"Kijk, laat ons sprinten op een propere manier, maar duw ons niet in sprintvakken. Een Touretappe die eindigt met een sprint is meestal saai. Als je de sprint dan ook nog eens aan banden legt, wordt die sprint ook saai."

"Ik win de sprint in de 3e etappe van de Tour. Dat is toch gewoon mooi om naar te kijken, hoe ik me daar een weg baan. Als dat niet meer zou mogen, zou dat heel jammer zijn."