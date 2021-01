B-elftal Anderlecht verliest oefenpot van Lierse K., Vlap speelt een uur mee

Michel Vlap ligt al geruime tijd niet meer in de bovenste schuif bij Anderlecht-coach Vincent Kompany. De Nederlander moest zich vandaag een uur tonen in de oefenwedstrijd tegen 1B-ploeg Lierse K.

Ook Mario Stroeykens, die zijn contract bij paars-wit onlangs vernieuwde, speelde 60 minuten. Maar een topdag werd het niet voor Anderlecht, wel een 2-1-nederlaag.

Of Vlap ook morgen van de partij zal zijn met het eerste elftal (in Leuven), is nog de vraag.