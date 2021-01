Thijs Aerts verbrijzelt vingerkootje bij val en past voor BK veldrijden

Een beetje in de schaduw was Thijs Aerts aan een sterk seizoen bezig, met regelmatig een plaatsje in de top 10. Maar het is de broer van Toon niet gegund om zijn goeie vorm ook te tonen op het BK.

Aerts kwam op de training ten val en verbrijzelde daarbij een vingerkootje van zijn linkerhand. In het ziekenhuis in Malle werd al een pin in zijn vinger gezet, maar dat volstaat niet om hem nog aan de start te krijgen in Meulebeke. Maandag moet Aerts opnieuw op controle om te zien wat hij nog van zijn seizoen kan maken.

Thijs Aerts heeft 1 Belgische titel meer op zijn palmares staan dan oudere broer Toon, die enkel bij de profs kampioen werd. Thijs slaagde erin 2 keer te winnen in de beloftecategorie.