Team UAE houdt woord: Tadej Pogacar en co krijgen coronavaccin bij start trainingskamp

Mauro Gianetti had het in december al aangekondigd en bij het begin van het trainingskamp hebben de renners en staf van Team UAE Emirates ook daadwerkelijk het coronavaccin toegediend gekregen.

27 renners en 32 stafleden kregen in het Ministerie van Volksgezondheid in de Verenigde Arabische Emiraten een spuitje in de bovenarm. "We zijn als team heel trots dat het land een leider wil zijn om te vechten tegen het coronavirus en inspanningen wil leveren om het normale leven terug te brengen."

"Het hele team is verheugd dat we de kans hebben gekregen om ons te beschermen tegen het coronavirus", zei Gianetti. Onder meer Tourwinnaar Tadej Pogacar, Matteo Trentin, Alexander Kristoff en Fernando Gaviria zijn nu ingeënt.

UAE Team Emirates werd dit jaar getroffen door verschillende coronagevallen. Het virus kreeg onder meer topsprinter Fernando Gaviria te pakken. Ook Tour-winnaar Tadej Pogacar moest in quarantaine, terwijl ploegosteopaat Dario Marini 9 dagen op intensieve verzorging lag.