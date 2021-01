STVV snoept Ilombe Mboyo weg bij Kortrijk: "Extra opties in de aanval"

Kortrijk draait geen slecht seizoen in de Jupiler Pro League, na 19 matchen staat het op de 8e plaats in de Jupiler Pro League en dat heeft het mede te danken aan de 8 doelpunten en 4 assists van Mboyo. De transfer van Mboyo is daarom opmerkelijk.



STVV is tevreden dat het Mboyo kan voorstellen. "Met de komst van de 1m90 grote Mboyo krijgt Peter Maes extra opties in de aanval en krijgt de ploeg er weer een pak ervaring bij", klinkt het bij STVV.

STVV zat lang in vieze papieren in de Jupiler Pro League, maar is onder Peter Maes bezig aan een betere periode. Onder meer dankzij een 9 op 9 heeft het de rode lantaarn doorgegeven en prijkt het nu op plaats 14. Zondag ontvangt STVV leider Club Brugge.