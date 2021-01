Sneeuw teistert Spanje: Real Madrid staat 4 uur vast op landingsbaan

Sneeuw is geen alledaags zicht in Spanje, maar een groot deel van het land ontwaakte vrijdag wel onder een wit tapijt. Dat had/heeft niet alleen gevolgen voor het alledaagse leven, maar ook voor het voetbal.

Heel wat clubs nemen immers het vliegtuig om tot op hun bestemming te geraken. Zo maakte de selectie van Bilbao zich op om het vliegtuig richting Madrid te nemen voor de match van zaterdag tegen Atletico. Maar omdat alle vluchten werden afgeschaft, moesten de spelers terugkeren. Het is nog niet duidelijk of ze alsnog tijdig in de Spaanse hoofdstad geraken.

Bij Real Madrid moesten ze de omgekeerde beweging maken, voor een tripje naar het noorden van het land. Ook daar werden alle vluchten geschrapt, maar na een vertraging van 4 uur kon de piloot van het vliegtuig van Real, niet zonder risico op de spekgladde landingsbaan, toch opstijgen.

Real (met Hazard en Courtois) geraakte uiteindelijk toch veilig tot in Pamplona, waar het morgen gewoon Osasuna partij kan geven. Tenzij de sneeuw ook dan spelbreker is.