Philippe Clement: "Verwacht dit weekend nog geen wonderen van Bas Dost"

De eerste wedstrijd van 2021 voor Club Brugge vindt zondag plaats op het kunstgras van STVV. Hans Vanaken is er door zijn schorsing niet bij, maar nieuwkomer Bas Dost zullen we in principe voor het eerst aan het werk zien in het shirt van blauw-zwart.

"Ik ben tevreden wat ik van Dost gezien heb deze week", zegt Clement over zijn nieuwe aanvaller. "Zijn conditie is oké, maar hij kan nog verdere stappen zetten."

"We zijn heel specifiek op zoek geweest naar zijn profiel. De communicatie met Bas verloopt zeer vlot en het is iemand met ervaring. Dat is een voordeel, maar het wil niet zeggen dat je dit weekend wonderen van hem moet verwachten of dat je de beste Bas Dost zult zien. Dat is onmogelijk."