Organisatie doet enorme inspanning om Australian Open mogelijk te maken: "Lijden een miljoenenverlies"

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar is als gevolg van de coronamaatregelen verschoven van januari naar februari. De autoriteiten in Melbourne hebben een beperking opgelegd wat betreft het aantal mensen dat daar de quarantaineperiode mag doorbrengen.

"We brengen 1.270 mensen uit meer dan 100 verschillende landen met 18 chartervluchten naar Australië", aldus Tiley. "Ze moeten gedurende de quarantaineperiode 19 uur per dag op hun kamer blijven. Ze mogen 5 uur per dag trainen in een veilige omgeving."

Over ruim een week komen alle deelnemers aan het grandslamtoernooi en hun begeleiders naar Australië. Ze moeten daar eerst 2 weken in quarantaine. Dat is een logistieke mega-operatie, benadrukt toernooidirecteur Craig Tiley.

We lijden een miljoenenverlies om dit allemaal mogelijk te maken, maar we doen het omdat we denken dat dit het juiste is op dit moment en voor de sport.

De organisatie besloot daarom om minstens 50 mensen, onder wie de beste tennissers ter wereld, eerst naar Adelaide te sturen. Daar gelden dezelfde voorschriften als voor de tennissers die in Melbourne verblijven.

"Voor Adelaide is dit een geweldige kans. Ze hebben veel geld geïnvesteerd in een nieuw stadion en dit is een mooie manier om hen daarvoor te bedanken", aldus Tiley, die met zijn team overuren maakt om alles te regelen.



"Iedere dag veranderen de zaken. Zo moesten we onlangs een nieuw quarantainehotel zoeken. En we moesten deze week ook 7 nieuwe vliegtuigen vinden, omdat een maatschappij niet meer naar Australië wilde vliegen."

Melbourne huisvest in de aanloop naar de Australian Open ook 5 voorbereidingstoernooien, waaronder de ATP Cup. "We lijden een miljoenenverlies om dit allemaal mogelijk te maken, maar we doen het omdat we denken dat dit het juiste is voor dit moment en voor de sport", zegt Tiley.



"Het brengt iedereen samen: de spelers, beide tours, de promotors, de media. Samen vechten we zo tegen het virus."