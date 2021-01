Opvallende statistieken in JPL: Genk mag niet klagen, liefde tussen Mercier en Henry is groot

Anderlecht: jongste ploeg en meeste verschillende spelers

Mercier ziet Henry graag, Sakala is pechvogel

Efficiëntie van Gent kan beter, Genk mag niet klagen

Gent morst met de kansen, Genk profiteert optimaal

90 minuten is niet altijd 90 minuten

Een wedstrijd duurt 90 minuten met nog wat toegevoegde tijd, maar de zuivere speeltijd kan grote verschillen vertonen. In het duel tussen STVV en Oostende was de bal slechts 42 minuten en 50 seconden in het spel. De eindstand was 0-0.

De wedstrijd met de meeste zuivere speeltijd was het duel tussen Genk en Waasland-Beveren, tijdens deze 1-1 was de bal liefst 66 minuten en 23 seconden in het spel. Gemiddelde zuivere speeltijd is de bal in een match in de Jupiler Pro League 2020/21 56 minuten en 9 seconden in het spel.