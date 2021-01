NBA: Doncic en Jokic vechten heerlijk duel uit, LA Lakers gaan kopje onder

Tijdens de reguliere speeltijd flirtten de Mavericks al met de zege na een late driepunter van Maxi Kleber, maar Jokic dwong nog verlengingen af met een buzzerbeater. Daarin was het Luka Doncic die het laatste woord had en Dallas naar een 117-124-zege loodste.

In de wedstrijd tussen de Dallas Mavericks en de Denver Nuggets vochten Luka Doncic en Nikola Jokic een match in de match uit. Doncic kwam één assist tekort voor een een nieuwe triple-double (38 punten, 13 rebounds 9 assists), terwijl Jokic uitblonk bij de Nuggets met 38 punten en 11 rebounds.

VIDEO: Jokic dwingt overtime af

VIDEO: Doncic maakt het af in de verlengingen

LA Lakers incasseren nederlaag

Kampioen LA Lakers kon afgelopen nacht niet winnen. De Lakers zagen tegen de San Antonio Spurs een einde komen aan een reeksje van 4 zeges: 109-118.

Los Angeles lijkt de Spurs wel goed te liggen, want enkele dagen geleden maakten ze in LA ook al een einde aan een reeks van 4 overwinningen van de Clippers. De topschutter van de bezoekers was LaMarcus Aldrigde, goed voor 28 punten.

Bij de Lakers maakte LeBron James 27 punten, zijn maatje Anthony Davis tekende voor 23 punten. "Vooral in de 1e helft hebben we bijzonder zwak verdedigd", zuchtte coach Frank Vogel na afloop.

