Leander Dendoncker is weer fit: "Hij trainde mee, dus zit hij in selectie"

Leander Dendoncker heeft een moeilijke maand achter de rug. De Belg werd geraakt tijdens de oefeninterland tegen Zwitserland in november. Hij werd bij de rust vervangen, maar keerde al terug in de match tegen Denemarken.

Ook bij Wolverhampton speelde Dendoncker gewoon voort, maar op 15 december kon hij niet meer voort in de competitiewedstrijd tegen Chelsea. Dendoncker had last van een botoedeem, een opeenhoping van vocht.

Maar deze week kon de Belgische middenvelder weer meetrainen met zijn ploegmaats. "Leander is aan het terugkomen. Hij kon meetrainen en dus zal hij in de selectie zitten. We zullen later beslissen of hij kan spelen", zei coach Nuno Espirito Santo. Wolverhampton speelt vrijdag tegen Crystal Palace in de FA Cup.