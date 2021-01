Kompany: "Van Eetvelt? De resultaten op het veld zullen meer doorwegen"

Anderlecht gaat in 2021 voort zonder CEO Karel Van Eetvelt en huurling Percy Tau. "Ik heb een zeer positieve relatie gehad met Karel", kwam Kompany kort terug op de eerste opvallende episode van afgelopen week.



"Ik houd goeie herinneringen over aan Karel. Maar toen ik beslist heb om te stoppen als speler en om ook geen aandeelhouder te worden, was dat om duidelijkheid te hebben over mijn rol als coach."



"Ik focus me dus enkel op de spelers. Bij alles wat voor de rest gebeurt, kunnen zij (het bestuur) als volwassenen beslissen over wat het beste is voor de club. En uiteindelijk zullen de resultaten op het veld meer doorwegen."