Kim Meylemans eindigt net in de top 8 op het EK skeleton

Kim Meylemans was een jaar geleden 5e geëindigd op het EK in Sigulda, haar lievelingsbaan. Ook Winterberg ligt haar normaal gezien goed en dus sprak ze de ambitie uit om in de top 8 te eindigen.

De wedstrijd in Winterberg was naast een EK ook een manche in de Wereldbeker, waardoor we een mix kregen van Europese skeletoni en Amerikaanse en Canadese vrouwen.

Meylemans liet al in de eerste run zien dat ze dit jaar enorme stappen heeft gezet met haar start. Toch leverde die 4e starttijd maar een 9e tijd (8e Europese) op aan de finish.

Door de smeltende sneeuw was de baan voor de tweede run een stuk verraderlijker. Meylemans slaagde er toch in zichzelf te verbeteren, maar ze kon niet verhinderen dat de Tsjechische Fernstaedt haar nog voorbijging.

Zelf ging Meylemans nog Laura Deas, brons op de laatste Spelen, voorbij, waardoor ze op de 9e plaats bleef staan. Omdat de Canadese Maier boven haar als niet-Europese wegvalt, eindigt ze zo 8e op het EK.

De strijd om de Europese titel was ongemeen spannend. Duitsland had met Hermann, Lölling en Neise 3 ijzers in het vuur, maar het was de Russin Elena Nikitina die haar pijlsnelle start kon verzilveren in goud. Wereldkampioene Hermann, die de snelste was na de eerste run, strandde op 6 honderdsten van de Europese titel.