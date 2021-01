Haas-teambaas over enfant terrible Mazepin: "Hij moet volwassen worden"

F1-team Haas zet komend seizoen zijn chips voluit op 2 jongeren: Mick Schumacher, de zoon van Michael, en Nikita Mazepin, de zoon van een rijke Rus.

Niet alleen omdat Mazepin zijn zitje bij Haas gekocht zou hebben, zette al kwaad bloed in de Formule 1. Ook een incident waarbij hij een vrouw al dollend probeerde te betasten, zorgde voor ophef. Zo erg zelfs dat de hashtag #WeSayNoToMazepin even trending was op Twitter.

"Dit is een jongeman die snel volwassen moet worden", maant Günther Steiner zijn nieuwe poulain aan. "We hebben dat incident niet onder de mat geveegd, maar hebben het aangepakt en zullen dat blijven doen."

"We zeggen dus niet dat zoiets oké is, hij komt er niet zomaar vanaf. We zullen hem hierin blijven onderwijzen en als het nog eens gebeurt, zullen er consequenties zijn. Dit zijn dingen die ons afleiden en dat willen we niet. Helaas kan het soms niet anders."