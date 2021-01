Geen sant in eigen land: "In Nederland weinig aandacht voor Dost of Vormer"

Met Bas Dost hoopt Club Brugge eindelijk zijn goalgetter gevonden te hebben, maar wat in België groot nieuws was, zorgde in Nederland niet voor veel animo. "Daar is bij ons niet zoveel aandacht aan besteed", bekent Arno Vermeulen.

"Dat komt omdat Dost in Nederland al een tijdje onder de radar zit. En het heeft volgens mij ook te maken met het feit dat Dost in het verleden bedankt heeft voor het Nederlandse elftal. Hij is dus geen potentiële international meer."

"Eigenlijk is het altijd wel een beetje zo geweest dat Dost niet veel aandacht kreeg. Wel is hij in Nederland altijd een enorm onderschatte spits geweest. Daar raakte hij dan ook gefrusteerd door. Ook met het Nederlandse elftal stopte hij omdat hij daar nooit een kans kreeg."

"Als Dost bij Club Brugge opvallend presteert, zal dat heus wel aandacht krijgen. Anderzijds krijgt Ruud Vormer in Nederland ook niet zoveel aandacht. Dat geldt ook voor Stefano Denswil, die zo nu en dan wel eens opduikt bij een transfer."

"Noa Lang? Ik vind hem wel een aantrekkelijke speler, maar er zijn ook mensen die zeggen dat je over een jaar of twee niks meer van hem hoort omdat hij dan ergens in de woestijn voetbalt. Ik heb altijd begrepen dat het bij hem qua mentaliteit niet heel erg goed zat, maar in elk geval doet hij het in België fantastisch nu."